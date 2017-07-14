На выборах в Красноярском крае задействуют протоколы с QR-кодом

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае на сентябрьских выборах впервые задействуют технологию изготовления итоговых протоколов с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Подобные документы будут использованы на муниципальных выборах в Норильске, Минусинске, Назарово, Железногорске и Канске.

«Это первые выборы, когда данная технология применяется на всех избирательных участках, на которых пройдет голосование в данных городах. До этого мы в тестовом режиме ее использовали в Зеленогорске», — сказал зампред избиркома Красноярского края Александр Попов в интервью ТАСС.

По словам представителя комиссии, применение технологии позволит повысить защищенность протоколов участковых комиссий. Также инновация должна ускорить процесс ввода данных об итогах голосования в ГАС РФ «Выборы».

Суть новшества заключается в том, что в участковой избирательной комиссии после заполнения электронного протокола программа кодирует его в QR-код с данными. Считать код смогут все присутствующие на участке лица — наблюдатели, кандидаты, их доверенные лица и представители СМИ. Для этого достаточно скачать на смартфон специальную программу, позволяющую сканировать QR-коды.