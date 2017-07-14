Нападение на штаб Навального совершили неизвестные в Хабаровске
Акт вандализм обнаружился сегодня утром.
Акт вандализм обнаружился сегодня утром.
Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.
Вандалы напали на помещение штаба Навального в Хабаровске. Дверь и окна были исписаны краской, замочная скважина залита суперклеем, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба оппозиции в Хабаровске Алексей Ворсин.
Ранее агентство сообщало, что около двух тысяч листовок изъяли у оппозиции в краевой столице
— Я сегодня пришел открывать штаб в 11:00 и обнаружил вот эту вандальскую выходку. Уже вызвана полиция. Судя по надписям «Это вам за подъезд», все пытаются выставить как возмущение жильцов, у которых мы якобы расклеивали листовки в подъезде. Я однозначно связываю воедино произошедшее сегодня, недавние обыски и претензии к нашим волонтерам. Нам пытаются помешать, — заявил Алексей Ворсин.