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08:23 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Избирком запретил плакаты с карикатурой на Городецкого

Бойко планирует обжаловать это решение в Облизбиркоме.

Избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 признала агитационные плакаты самовыдвиженца Сергея Бойко с карикатурой на губернатора Новосибирской области незаконными и запретила их распространение.

Жалобу в избирком подал Виктор Куршин, кандидат от партии «Коммунисты России».

На плакате Бойко изображен мужчина в синем костюме, улетающий на воздушных шарах. В его руках пакет с личными вещами, на котором написано «Уволен».

Бойко планирует обжаловать это решение в Облизбиркоме, а затем, если потребуется, и в суде.

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«Моя позиция такая: во-первых, согласовываются агитационные материалы, а не способ их распространения, я имею право распространять их как хочу. Во-вторых, с художником, нарисовавшим карикатуру, у меня есть договор, мы давно сотрудничаем. В-третьих, изображен ли на карикатуре Городецкий? Избирком увидел сходство, но это же не фотография. ВЦИК давал разъяснения по поводу запрета на использование чужих изображений, но он касается изображений фотографической точности, а графические материалы вроде карикатур к ним не относятся», — сообщил политик журналистам.

Довыборы в заксобрание Новосибирской области по округу № 21 пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

Сергей Бойко идет на довыборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать около двух тысяч подписей.

Вместе с Бойко документы в избирательную комиссию подали: предприниматель Александр Бойко от «Единой России», советник мэра Сергей Клестов от КПРФ, член некоммерческого партнёрства «ЖКХ-Контроль» Надежда Ланцова идёт от «Справедливой России», сотрудника НГТУ Виктора Куршина поддержали «Коммунисты России», а ЛДПР — помощника депутата Госдумы Илью Кононыхина.

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