Избирком запретил плакаты с карикатурой на Городецкого
Бойко планирует обжаловать это решение в Облизбиркоме.
Бойко планирует обжаловать это решение в Облизбиркоме.
Избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 признала агитационные плакаты самовыдвиженца Сергея Бойко с карикатурой на губернатора Новосибирской области незаконными и запретила их распространение.
Жалобу в избирком подал Виктор Куршин, кандидат от партии «Коммунисты России».
На плакате Бойко изображен мужчина в синем костюме, улетающий на воздушных шарах. В его руках пакет с личными вещами, на котором написано «Уволен».
Бойко планирует обжаловать это решение в Облизбиркоме, а затем, если потребуется, и в суде.
«Моя позиция такая:
Довыборы в заксобрание Новосибирской области по округу № 21 пройдут в Единый день голосования 10 сентября.
Сергей Бойко идет на довыборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать около двух тысяч подписей.
Вместе с Бойко документы в избирательную комиссию подали: предприниматель Александр Бойко от «Единой России», советник мэра Сергей Клестов от КПРФ, член некоммерческого партнёрства «ЖКХ-Контроль» Надежда Ланцова идёт от «Справедливой России», сотрудника НГТУ Виктора Куршина поддержали «Коммунисты России», а ЛДПР — помощника депутата Госдумы Илью Кононыхина.