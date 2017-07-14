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07:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Раде предложили читать «Отче наш» после открытия заседаний

Проект закона «передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой». Инициаторам выступили ряд депутатов, среди которых Оксана Билозир и Юрий Мирошниченко.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Девять народных депутатов инициировали законопроект 6722, в котором предлагают читать молитву «Отче наш» после открытия пленарных заседаний, говорится на сайте Верховной Рады.

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Авторы проекта — народные депутаты Оксана Билозир, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Павел Унгурян и Юрий Павленко.

На сайте парламента также указано, что проект закона «передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой».

Блогер Юрий Романенко так прокомментировал инициативу депутатов: «Теперь Билозир, Березюк и прочие депутаты предлагают начинать рабочий день ВРУ с “Отче наш”. Мне кажется, это резко увеличит эффективность работы Рады в связи с глубокой религиозностью депутатов. Вот реально не хватало этого, хотелось какой-то изюминки, и, наконец, она может появиться. (…) А Раду предлагают переименовать в “Молитвенный дом”. В принципе, когда ума нет, то остаётся только молиться».

Ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект № 6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере».

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