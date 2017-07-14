Раде предложили читать «Отче наш» после открытия заседаний

Блогер Юрий Романенко так прокомментировал инициативу депутатов: «Теперь Билозир, Березюк и прочие депутаты предлагают начинать рабочий день ВРУ с “Отче наш”. Мне кажется, это резко увеличит эффективность работы Рады в связи с глубокой религиозностью депутатов. Вот реально не хватало этого, хотелось какой-то изюминки, и, наконец, она может появиться. (…) А Раду предлагают переименовать в “Молитвенный дом”. В принципе, когда ума нет, то остаётся только молиться».