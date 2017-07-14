Раде предложили читать «Отче наш» после открытия заседаний
Проект закона «передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой». Инициаторам выступили ряд депутатов, среди которых Оксана Билозир и Юрий Мирошниченко.
Проект закона «передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой». Инициаторам выступили ряд депутатов, среди которых Оксана Билозир и Юрий Мирошниченко.
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Девять народных депутатов инициировали законопроект 6722, в котором предлагают читать молитву «Отче наш» после открытия пленарных заседаний, говорится на сайте Верховной Рады.
Авторы проекта — народные депутаты Оксана Билозир, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Павел Унгурян и Юрий Павленко.
На сайте парламента также указано, что проект закона «передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой».
Блогер Юрий Романенко так прокомментировал инициативу депутатов: «Теперь Билозир, Березюк и прочие депутаты предлагают начинать рабочий день ВРУ с “Отче наш”. Мне кажется, это резко увеличит эффективность работы Рады в связи с глубокой религиозностью депутатов. Вот реально не хватало этого, хотелось
Ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект № 6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере».