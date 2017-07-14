В Белом доме назвали условия возврата российской дипсобственности

Источник: AP 2017

«Дело в том, что мы, возможно, не разделяем одну и ту же философию, мы можем не придерживаться одного и того же государственного взгляда на мир, но факт в том, что есть некоторые проблемы, представляющие общий интерес», — отметил он.

Горка сказал, что Белый дом может принять решение о возврате объектов, если увидит «добросовестность» России, приведя в пример недавнее соглашение с Москвой о прекращении огня в Сирии.

Читайте также Россия готова выслать американских дипломатов

«Помните, что в Сирии убиты более 400 тысяч человек. Это ужасно. Но если мы сможем увидеть добрую волю, которая идет из Кремля в отношении таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс на то, что [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами», — сказал Горка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва уже слишком долго ждет действий Вашингтона по возвращению России дипломатической собственности. Он подчеркнул, что терпение российской стороны уже на исходе. По его словам, Москва не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер.

29 декабря прошлого года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Также им был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.