Нового и.о. министра внезапно назначили в Минздраве Хабаровского края

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.

Странную рокировку неожиданно провели в Минздраве Хабаровского края. Назначен новый ио министра, но — строго на время отпуска нынешнего министра Александра Витько, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщили в приемной министра здравоохранения Хабаровского края, пока ио министра — заместитель Ирина Радомская, а с понедельника, 17 июля, исполнять эти обязанности будет глава ККБ № 2 Кирилл Пошатаев. Обязанности главврача ККБ № 2, как пояснили в клинике, будет исполнять замглавврача по медицинской части Наталья Гараева.

— Довелось видеть сам документ, подписанный губернатором. Там специально оговаривается, что обязанности министра здравоохранения края возложены на Кирилла Пошатаева только на время отпуска министра Александра Витько. Не совсем понятно, как с такой расплывчатой и ничего не обещающей формулировкой выдернули со своего места руководителя крупнейшей в крае клиники, главного нейрохирурга края? — удивляется собеседник агентства, знакомый с ситуацией. — При этом точно известно, что губернатор не отпустил Александра Витько, и тот де-факто и де-юре министр.

Два кандидата на министра здравоохранения, Витько и Пошатаев, добавляют тревожности в работе медучреждений края. Стоит напомнить, что вся история с уходом министра Александра Витько полна загадок и недоговоренностей.