Нового и.о. министра внезапно назначили в Минздраве Хабаровского края
При этом только на время отпуска действующего министра Александра Витько.
При этом только на время отпуска действующего министра Александра Витько.
Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.
Странную рокировку неожиданно провели в Минздраве Хабаровского края. Назначен новый ио министра, но — строго на время отпуска нынешнего министра Александра Витько, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как сообщили в приемной министра здравоохранения Хабаровского края, пока ио министра — заместитель Ирина Радомская, а с понедельника, 17 июля, исполнять эти обязанности будет глава ККБ № 2 Кирилл Пошатаев. Обязанности главврача ККБ № 2, как пояснили в клинике, будет исполнять замглавврача по медицинской части Наталья Гараева.
— Довелось видеть сам документ, подписанный губернатором. Там специально оговаривается, что обязанности министра здравоохранения края возложены на Кирилла Пошатаева только на время отпуска министра Александра Витько. Не совсем понятно, как с такой расплывчатой и ничего не обещающей формулировкой выдернули со своего места руководителя крупнейшей в крае клиники, главного нейрохирурга края? — удивляется собеседник агентства, знакомый с ситуацией. — При этом точно известно, что губернатор не отпустил Александра Витько, и тот
Два кандидата на министра здравоохранения, Витько и Пошатаев, добавляют тревожности в работе медучреждений края. Стоит напомнить, что вся история с уходом министра Александра Витько полна загадок и недоговоренностей.
Сначала появились слухи, что Александр Витько написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с планами возглавить создающийся в крае Центр ядерной медицины. Однако СМИ, атаковавшим министра, он признался в своих намерениях далеко не сразу. А затем стало известно, что Александра Витько увезли на «скорой» с сердечным приступом. В отпуск министр отправился прямо с больничной койки, и с того момента все медучреждения края зависли в недоумении: кто же