Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Умерла народная артистка Украины Ирина Бунина
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
В Москве скупают мини-квартиры
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
25Юбилей Харрисона Форда
06:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нового и.о. министра внезапно назначили в Минздраве Хабаровского края

При этом только на время отпуска действующего министра Александра Витько.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.

Странную рокировку неожиданно провели в Минздраве Хабаровского края. Назначен новый ио министра, но — строго на время отпуска нынешнего министра Александра Витько, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщили в приемной министра здравоохранения Хабаровского края, пока ио министра — заместитель Ирина Радомская, а с понедельника, 17 июля, исполнять эти обязанности будет глава ККБ № 2 Кирилл Пошатаев. Обязанности главврача ККБ № 2, как пояснили в клинике, будет исполнять замглавврача по медицинской части Наталья Гараева.

— Довелось видеть сам документ, подписанный губернатором. Там специально оговаривается, что обязанности министра здравоохранения края возложены на Кирилла Пошатаева только на время отпуска министра Александра Витько. Не совсем понятно, как с такой расплывчатой и ничего не обещающей формулировкой выдернули со своего места руководителя крупнейшей в крае клиники, главного нейрохирурга края? — удивляется собеседник агентства, знакомый с ситуацией. — При этом точно известно, что губернатор не отпустил Александра Витько, и тот де-факто и де-юре министр.

Два кандидата на министра здравоохранения, Витько и Пошатаев, добавляют тревожности в работе медучреждений края. Стоит напомнить, что вся история с уходом министра Александра Витько полна загадок и недоговоренностей.

Сначала появились слухи, что Александр Витько написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с планами возглавить создающийся в крае Центр ядерной медицины. Однако СМИ, атаковавшим министра, он признался в своих намерениях далеко не сразу. А затем стало известно, что Александра Витько увезли на «скорой» с сердечным приступом. В отпуск министр отправился прямо с больничной койки, и с того момента все медучреждения края зависли в недоумении: кто же все-таки будет министром? Надо подчеркнуть также, что все эти события сопровождал шлейф слухов о каких-то злоупотреблениях при организации госзакупок и уголовных делах, которые, однако, официального подтверждения не получили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путешествуем с «Аэрофлотом»: как правильно читать электронный авиабилет и стыковать рейсы
В Белом доме назвали условия возврата дипсобственности России
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
В Петербурге резко упали продажи в новостройках
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь