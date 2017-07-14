24 миллиона долларов получит Молдова на развитие аграрного сектора
Молдова получит почти 24 млн долларов на развитие сёл и проекты в аграрном секторе.
Молдова получит почти 24 млн долларов на развитие сёл и проекты в аграрном секторе.
Деньги выделит Международный фонд сельскохозяйственного развития в рамках Программы адаптации малых производителей. Соглашение накануне ратифицировал парламент.
Пять с половиной млн долларов предоставят в виде гранта, остальные — в виде кредита. Средства планируют потратить на 24 системы водоснабжения для ирригации, которыми смогут воспользоваться 75 сельхозпроизводителей.
Отремонтируют также 12 участков дороги, которые обеспечат доступ фермеров к производственным площадям. Ещё 420 земледельцев получат гранты на адаптацию к изменениям климата.