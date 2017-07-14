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07:37 (мск), источник: Publika.md

24 миллиона долларов получит Молдова на развитие аграрного сектора

Молдова получит почти 24 млн долларов на развитие сёл и проекты в аграрном секторе.

Источник: Publika.md

Деньги выделит Международный фонд сельскохозяйственного развития в рамках Программы адаптации малых производителей. Соглашение накануне ратифицировал парламент.

Пять с половиной млн долларов предоставят в виде гранта, остальные — в виде кредита. Средства планируют потратить на 24 системы водоснабжения для ирригации, которыми смогут воспользоваться 75 сельхозпроизводителей.

Отремонтируют также 12 участков дороги, которые обеспечат доступ фермеров к производственным площадям. Ещё 420 земледельцев получат гранты на адаптацию к изменениям климата.

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