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08:58 (мск), источник: Publika.md

В Приднестровье прошли учения российских войск, в маневрах приняли участие 30 солдат

В приднестровском регионе прошли очередные учения российских войск под видом борьбы с террористической угрозой.

Источник: Publika.md

В манёврах приняли участие 30 солдат и задействовали пять единиц военой техники.

Как сообщает сайт novostipmr.com, отрабатывался сценарий нападения на банк незаконного вооружённого формирования. Все это происходило в военном городке Оперативной группы российских войск, дислоцированных на левом берегу Днестра. Особое внимание уделялось обнаружению и безопасному уничтожению взрывных устройств.

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