В Приднестровье прошли учения российских войск, в маневрах приняли участие 30 солдат
В приднестровском регионе прошли очередные учения российских войск под видом борьбы с террористической угрозой.
В приднестровском регионе прошли очередные учения российских войск под видом борьбы с террористической угрозой.
В манёврах приняли участие 30 солдат и задействовали пять единиц военой техники.
Как сообщает сайт novostipmr.com, отрабатывался сценарий нападения на банк незаконного вооружённого формирования. Все это происходило в военном городке Оперативной группы российских войск, дислоцированных на левом берегу Днестра. Особое внимание уделялось обнаружению и безопасному уничтожению взрывных устройств.