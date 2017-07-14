Андриан Канду о непоследовательности президента Игоря Додона

Источник: Publika.md

Спикер напомнил Игорю Додону, что он сам говорил о преимуществах свободной торговли с ЕС и важности тесных связей с Североатлантическим альянсом.

«Я не понимаю, как можно нападать на Европейский союз и говорить, что после вступления в ЕС в стране наступит разруха. Молдова сотрудничала с НАТО еще тогда, когда господин Додон был заместителем министра экономики, а затем — министром. Тогда он давал высокую оценку вкладу НАТО в работу гуманитарных миссий в Молдове», — сказал председатель парламента Андриан Канду.