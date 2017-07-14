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10:38 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду о непоследовательности президента Игоря Додона

Сожаление выразил председатель парламента в связи с критическими заявлениями главы государства о сотрудничестве Молдовы с Евросоюзом и НАТО.

Источник: Publika.md

Спикер напомнил Игорю Додону, что он сам говорил о преимуществах свободной торговли с ЕС и важности тесных связей с Североатлантическим альянсом.

«Я не понимаю, как можно нападать на Европейский союз и говорить, что после вступления в ЕС в стране наступит разруха. Молдова сотрудничала с НАТО еще тогда, когда господин Додон был заместителем министра экономики, а затем — министром. Тогда он давал высокую оценку вкладу НАТО в работу гуманитарных миссий в Молдове», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Недавно президент Игорь Додон заявил в интервью белорусскому телеканалу, что Молдова исчезнет как государство в случае вступления в Евросоюз. Он раскритиковал Соглашение об ассоциации и подчеркнул, что жители страны ничего от этого не выиграли.

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