Лукашенко открыл «Славянский базар»: искусство не знает границ

Вечером 13 июля в Витебске прошла торжественная церемония открытия фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестиваль проходит под девизом «Звезды над Беларусью». По традиции, мероприятие открыл глава государства Александр Лукашенко. Выступая в Летнем амфитеатре, президент отметил, что творческий форум является ровесником суверенной и независимой Беларуси и за эти годы фестиваль стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны.

Лукашенко подчеркнул, что фестиваль появился в тяжелые времена, когда людям было не до искусства. Но он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержки талантов.

«Искусство не знает границ. Оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнулаи вот уже более четверти века сияет звезда “Славянского базара”, который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что на фестивале впервые в этом году вручили Гран-при детского вокального конкурса, который прошел 13 июля.

Также президент Беларуси вручил специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» Тамаре Гвердцители. В четверг звезда эстрадной певицы появилась на Площади звезд возле Летнего амфитеатра.

На церемонии открытия присутствовал президент Молдовы Игорь Додон, а также представители Украины, России, Казахстана, других государств, а также участники Конгресса русской прессы.