В Новосибирской области прокурор выгнал муниципального главу

«Прокурор выявил нарушения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии коррупции”, выразившихся в предоставлении неполных и недостоверных сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в отношении себя и своей супруги. Чиновник не указывал в справках о доходах находящиеся в собственности земельные участки, доходы от их продажи, а также имеющиеся в кредитных учреждениях счета,» — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.