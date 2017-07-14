В Новосибирской области прокурор выгнал муниципального главу
Он не помогал в противодействии коррупции и её составляющих.
Он не помогал в противодействии коррупции и её составляющих.
Глава Абрамовского сельсовета Куйбышевского района удален в отставку по итогам прокурорской проверки.
«Прокурор выявил нарушения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии коррупции”, выразившихся в предоставлении неполных и недостоверных сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в отношении себя и своей супруги. Чиновник не указывал в справках о доходах находящиеся в собственности земельные участки, доходы от их продажи, а также имеющиеся в кредитных учреждениях счета,» — сообщает
По выявленным нарушениям закона межрайонный прокурор внес в Совет депутатов сельсовета представление, в котором потребовал применить меру ответственности к нарушителю. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования глава удален в отставку.