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08:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области прокурор выгнал муниципального главу

Он не помогал в противодействии коррупции и её составляющих.

Глава Абрамовского сельсовета Куйбышевского района удален в отставку по итогам прокурорской проверки.

«Прокурор выявил нарушения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии коррупции”, выразившихся в предоставлении неполных и недостоверных сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в отношении себя и своей супруги. Чиновник не указывал в справках о доходах находящиеся в собственности земельные участки, доходы от их продажи, а также имеющиеся в кредитных учреждениях счета,» — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

По выявленным нарушениям закона межрайонный прокурор внес в Совет депутатов сельсовета представление, в котором потребовал применить меру ответственности к нарушителю. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования глава удален в отставку.

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