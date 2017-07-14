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08:47 (мск), источник: Капитал

Луценко опроверг наличие открытых уголовных дел против него

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опровергает наличие открытых против него уголовных дел.

Источник: Капитал

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опровергает наличие открытых против него уголовных дел. Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает 112 Украина.

«В отношении меня никаких дел не открыто», — заявил Луценко.

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В то же время он уточнил, что антикоррупционные органы открыли дело по озвученным лидером Радикальной партии Олегом Ляшко фактам в отношении Луценко, в частности по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и законности назначения его генпрокурором.

«Я спокойно отношусь к проверке каких-либо фактов, которые касаются меня. САП и НАБУ для этого и созданы, и я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я сообщил НАПК о конфликте интересов, поэтому вообще не имею никакого доступа к материалам этого дела», — добавил Луценко.

Отметим, 11 июля в Раде произошла перепалка между Ляшко и генпрокурором, в ходе которой нардеп напомнил, что для назначения Луценко изменили закон и назвал это «сговором Порошенко и его кума Луценко с целью захвата власти». Нардеп попросил считать его выступление депутатским запросом и открыть уголовное дело.

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