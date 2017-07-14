Луценко опроверг наличие открытых уголовных дел против него

Источник: Капитал

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опровергает наличие открытых против него уголовных дел. Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает 112 Украина.

«В отношении меня никаких дел не открыто», — заявил Луценко.

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В то же время он уточнил, что антикоррупционные органы открыли дело по озвученным лидером Радикальной партии Олегом Ляшко фактам в отношении Луценко, в частности по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и законности назначения его генпрокурором.

«Я спокойно отношусь к проверке каких-либо фактов, которые касаются меня. САП и НАБУ для этого и созданы, и я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я сообщил НАПК о конфликте интересов, поэтому вообще не имею никакого доступа к материалам этого дела», — добавил Луценко.