Луценко опроверг наличие открытых уголовных дел против него
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опровергает наличие открытых против него уголовных дел.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опровергает наличие открытых против него уголовных дел.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опровергает наличие открытых против него уголовных дел. Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает 112 Украина.
«В отношении меня никаких дел не открыто», — заявил Луценко.
В то же время он уточнил, что антикоррупционные органы открыли дело по озвученным лидером Радикальной партии Олегом Ляшко фактам в отношении Луценко, в частности по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и законности назначения его генпрокурором.
«Я спокойно отношусь к проверке
Отметим, 11 июля в Раде произошла перепалка между Ляшко и генпрокурором, в ходе которой нардеп напомнил, что для назначения Луценко изменили закон и назвал это «сговором Порошенко и его кума Луценко с целью захвата власти». Нардеп попросил считать его выступление депутатским запросом и открыть уголовное дело.