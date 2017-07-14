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09:24 (мск), источник: NewsKo

Глава Перми подарил инклюзивной школе № 114 автобус

Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил коллективы школы № 114 и гимназии № 5, которые стали победителями всероссийских конкурсов, и подарил им сертификаты на приобретение школьного автобуса и оборудования для актового зала.

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, начальник департамента образования Людмила Серикова, педагоги, дети и их родители.

Напомним, недавно школа № 114 признана лучшей инклюзивной школой России, а гимназия № 5 победила во всероссийском конкурсе «Школа навыков XXI века».

Дмитрий Самойлов поздравил директора школы № 114 Валентину Федотову и директора гимназии № 5 Валентину Москалеву с победами, вручил им благодарственные письма и цветы. Также из рук главы Перми директор лучшей инклюзивной школы России получила сертификат на приобретение автобуса, а руководитель гимназии № 5 — сертификат на приобретение оборудования в актовый зал.

«Я испытываю огромную гордость за те победы и достижения, которых вы достигли. Победы в конкурсах российского уровня — это очень высокая оценка ваших образовательных учреждений, и в целом, пермской системы образования», — отметил Дмитрий Самойлов.

Участники встречи обсудили самые яркие события и достижения образовательных учреждений за прошедший учебный год, поделились планами на будущее. Директора школ рассказали об успехах учеников и учителей, о проектах, которые реализуют, и поделились впечатлениями от участия в конкурсах.

Напомним, школа № 114 стала победителем IV Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Подробнее об этом здесь.

Гимназия № 5 победила во Всероссийском конкурсе «Школа навыков 21 века» в номинации «Образовательная программа. Реализованный проект» с разработкой «Технологическая сессия», которая предлагает расширить рамки обычного урока «Технологии» и даёт возможность ученикам принять участие в профессиональных пробах (дополнительная информация здесь).

Источник — администрация Перми

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