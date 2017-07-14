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09:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермь станет центром нового судебного кассационного округа

Пленум Верховного суда России одобрил законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов.

Границы судебных округа, которые предлагает создать Верховный суд, не будут совпадать с границами федеральных округов, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, кассационные суды будут расположены в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные суды появятся в Воронеже или Иваново, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Сочи, Нижнем Новгороде и Томске.

Пермский суд будет кассационной инстанцией для Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Уральского окружного военного суда. Кемеровский — для Алтая, Бурятии, Тывы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, а также Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского окружных военных судов и относящихся к ним гарнизонных военных судов.

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