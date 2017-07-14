Пермь станет центром нового судебного кассационного округа
Пленум Верховного суда России одобрил законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов.
Пленум Верховного суда России одобрил законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов.
Границы судебных округа, которые предлагает создать Верховный суд, не будут совпадать с границами федеральных округов, сообщает ТАСС.
Согласно законопроекту, кассационные суды будут расположены в Калуге, Москве,
Пермский суд будет кассационной инстанцией для Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской области,