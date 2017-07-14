Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Северному потоку-2» — АП

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Киев предложил Европейскому Союзу в качестве альтернативы газопроводу «Северный потока-2» создать международный консорциум на базе газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
«Что касается энергетики, мы четко выразили свою позицию о недопустимости “Северного потока-2”. Они с пониманием отнеслись к нашей аргументации, и мы дальше будем продолжать наш диалог, ведь без нашего согласия этот проект не должен происходить. Более того, мы не только критикуем и блокируем этот политически мотивированный проект, а мы и предлагаем. Мы предложили возможность создания международного консорциума на основе нашей газотранспортной системы », — сказал Елисеев в эфире «5 канала».
По его словам, европейская сторона поддержала инициативу президента Украины о проведении в начале 2018 года крупной международной конференции о перспективах украинской ГТС «для повышения уровня безопасности и Европы, и Украины в том числе».
«ЕС прислушивается к нашим инициативам и очень важно, что ЕС приветствовал наши шаги по энергобезопасности и по реформам в области энергетики. и мы будем дальше двигаться по этому пути», — сказал Елисеев.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее подписали письмо председателю ЕК, выступая против реализации «Северного потока-2». По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.