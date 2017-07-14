Назарбаев встретится с Лукашенко в Минске
Визит президента Казахстана в Минск запланирован на ноябрь текущего года.
Визит президента Казахстана в Минск запланирован на ноябрь текущего года.
АСТАНА, 14 июл — Sputnik. Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева запланирован на осень этого года, сообщает Sputnik Беларусь.
Глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова в ходе встречи с государственным секретарем РК Гульшарой Абдыкаликовой сообщила, что визит казахстанского лидера в Минск состоится 9 ноября этого года. Она отметила при этом, что Беларусь выступает «за дальнейшее всестороннее углубление связей с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате».
Как в свою очередь отметили в
Также в рамках визита Гульшара Абдыкаликова приняла участие в открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар», на котором в 2015 году казахстанский певец Димаш Кудайберген занял