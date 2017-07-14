Назарбаев встретится с Лукашенко в Минске

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева запланирован на осень этого года, сообщает Sputnik Беларусь.

Глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова в ходе встречи с государственным секретарем РК Гульшарой Абдыкаликовой сообщила, что визит казахстанского лидера в Минск состоится 9 ноября этого года. Она отметила при этом, что Беларусь выступает «за дальнейшее всестороннее углубление связей с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате».

Как в свою очередь отметили в пресс-службе президента Казахстана, госсекретарь РК акцентировала внимание на значительном увеличении товарооборота между двумя странами. Товарооборот между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь за период январь-апрель 2017 года составил 160,4 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом на 76%.