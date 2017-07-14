Коммунист Ревин представил документы в кандидаты на пост главы Калининградской области

Источник: РИА Новости

«Игорь Ревин, выдвинутый калининградским областным отделением политической партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, представил в избирательную комиссию Калининградской области документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона», — рассказали в избирательной комиссии.

Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчет. В течение 10 дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации, добавили в избирательной комиссии.

Выборы губернатора Калининградской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. Этап выдвижения кандидатов завершился 29 июня, в облизбирком поступили документы на выдвижение от пяти кандидатов. С момента получения этих документов они могли начать сбор подписей в свою поддержку. Представить в облизбирком пакет документов для регистрации кандидаты могут с 11 по 21 июля.