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10:09 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Белорусский президент уверен, что взаимная симпатия двух народов и искренний интерес друг к другу позволят сотрудничеству между Минском и Парижем и дальше развиваться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Франции Эммануэлю Макрону и гражданам страны по случаю национального праздника Французской Республики, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

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День взятия Бастилии, который официально называется во Франции Национальным праздником, отмечается 14 июля, эта дата празднования была установлена 6 июля 1880 года. Традиционно официальная программа празднования предусматривает серию балов: балы пожарных, Большой Бал, который происходит 13 июля в саду Тюильри. В сам день Бастилии проходит торжественный военный парад на Елисейских полях. Финалом праздника становится большой фейерверк у Эйфелевой башни на Марсовом поле.

«Взаимная симпатия наших народов, искренний доброжелательный интерес всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-французского сотрудничества, которое, я уверен, будет и далее активно и плодотворно развиваться», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал своему французскому коллеге здоровья, успехов в реализации начатых важных государственных реформ, а также мира и благополучия французскому народу.

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