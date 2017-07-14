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10:30 (мск), источник: Интерфакс

Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина на Валааме

Глава пресс-службы патриарха также опроверг слухи о том, что президент якобы заставил главу РПЦ «убрать от него руки».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков рассказал, что было в вызвавшей интерес у СМИ красной коробке в автомобиле президента России Владимира Путина во время его поездки на остров Валаам.

«Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер Службы безопасности президента (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм», — написал пресс-секретарь патриарха на своей странице в социальной сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он также опроверг слухи о том, что Путин подарил Валаамскому монастырю «шикарную белоснежную яхту».

«Яхт президент не дарил, ни одной в этот раз. Много лет назад в пользование Церкви Управлением делами президента была передана яхта “Паллада”, которая иногда используется для прогулок на свежем воздухе, как патриархом Алексием, так и ныне патриархом Кириллом. Впрочем, большую часть времени она стоит у причала», — сообщил отец Александр.

Кроме того, он прокомментировал сообщения о том, что президент якобы заставил патриарха «убрать от него руки».

«Ну и про руки. Патриарх и президент вышли из алтаря нижнего храма (где как раз была освящена та самая икона, но это не было частью публичной составляющей присутствия главы государства). Выйдя из алтаря, они направились к машине патриарха, хотя, конечно, могли бы и прогуляться пешком до места их дальнейшего общения. Так вышло, что патриарх предложил президенту доехать на его машине, ибо никакой другой машины рядом не оказалось. Президент согласился. Оставалось только выбрать, кто из них на какое место сядет, поскольку место за рулем было уже занято водителем. Так вышло, что оба захотели занять левое заднее место, предоставив правое заднее место своему визави. И, будучи хозяином машины, патриарх взял под ручку президента, чтобы предложить ему сесть справа, но президент это место в свою очередь уступил патриарху и проследовал на левое заднее место. Так они и доехали несколько сот метров до монастырского архондарика (помещение для паломников — ИФ)», — рассказал священник.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких тайн, загадок и проблем», — резюмировал он.

Президент РФ Путин находился в поездке на Валааме 11—13 июля.

Комментарии
9
Александр Швед
это какая то фантасмагория - всю страну, методично превращают в дурдом всякими псевдо-интригами - нормальному человеку, абсолютно "монопенесуально" - коробки, руки и проч бред - такое чувство после прочтения этих сенсаций, что эти ребята - все больны на голову... - россия катится к развалу, нищете, возможно к кровавой развязке - а тут "парят мозг" кто, куда и с кем из этих паразитов ездит...
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Бай Ханович
Вот и исповедуйся перед ними, если священники тайны не могут хранить, нет ничего тайного чтобы не стало явным !)
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Йона Поткиванок
Молиться надо за грехи наши тяжкие, а собственные особенно, а не на шикарных яхтах "воздухом дышать"... РПЦ обнаглела окончательно, превратившись в супермаркет культовых товаров...
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