Госдума запретила уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований.

В 2014 году в РФ был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.