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10:55 (мск), источник: ТАСС

Госдума запретила уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе

В документе также прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает уклонист.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований.

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В 2014 году в РФ был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.

«Мы сделали то, что нам сказал изменить Конституционный суд», — пояснил ТАСС первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов. «Ранее мы приняли закон, в котором говорилось, что если гражданин РФ не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, он безвременно не мог занимать должность госслужащего или муниципального служащего», — напомнил он, отметив, что КС «совершенно справедливо счел, что нужно заменить норму о безвременном запрете на какой-то определенный срок».

В результате было принято решение о 10-летнем запрете.

Естественно, раз мы вводим данный запрет, прописывается и алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает данный гражданин.
Андрей Красов
Зампредседатель комитета ГД по обороне

В законе также установлен порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

Комментарии
7
Андрей Белослудцев
Наверно правильнее будет считать с 28 лет. 10 лет наверно маловато будет. До 38 лет "капитал заработал непосильным трудом" и на государеву службу.... наверно все таки полный запрет был бы более справедливым.....
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Владимир *****
И много уклонистов от армии претендует на гос.службу?
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Бай Ханович
Сердюкову тоже Армия не понравилась, уклонялся, уклонялся в последнее время, но справедливость восторжествовала, теперь возглавляет совет директоров Росвертол и входит в совет директоров ПАО КАМАЗ !!!)))
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