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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором

В Госдуме предложили законодательно закрепить за резкими изменениями валютного курса и финансовым кризисом статус обстоятельств непреодолимой силы. По мнению авторов законопроекта — депутатов от «Справедливой России» — это поможет ипотечным заемщикам быстрее закрыть долги.

Источник: Reuters

Об этом в пятницу, 14 июля, заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Мы считаем, что нужно внести изменения в гражданский и гражданско-процессуальный кодекс и также в закон об ипотеке и ввести новое понятие обстоятельств непреодолимой силы — форс-мажор, которым, с нашей точки зрения, могут являться финансово-экономический кризис, резкое изменение валютного курса и резкие провалы национальной валюты.
Сергей Миронов
Лидер партии «Справедливая Россия»
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Закон должен иметь обратную силу для того, чтобы россияне, которые взяли ипотечные кредиты в долларах и евро, могли рассчитаться с долгами, отметил Миронов.

Проблемы у валютных ипотечников начались в конце 2014 года в условиях резкого ослабления курса рубля. В апреле 2015 года правительство приняло программу помощи для всех должников с жилищными кредитами, которые оказались в трудной ситуации. Государство обязалось возместить банкам по 200 тысяч рублей за каждого клиента.

Кредитные организации, в свою очередь, снижали для заемщиков размер ежемесячных выплат. На льготу могли рассчитывать должники двух категорий: те, чей доход упал на 30 процентов, или те, чей ежемесячный взнос по кредиту вырос также на 30 процентов.

Комментарии
2
Бай Ханович
)) Благосостояние "народных избранников" это тоже форс-мажор, погода так на их зарплаты и социалку так влияет !?))
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Без Имени
Выбирайти миня перзидентам! Я ваще всем, все пращу, вот!
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