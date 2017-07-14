Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором

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Об этом в пятницу, 14 июля, заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Мы считаем, что нужно внести изменения в гражданский и гражданско-процессуальный кодекс и также в закон об ипотеке и ввести новое понятие обстоятельств непреодолимой силы — форс-мажор, которым, с нашей точки зрения, могут являться финансово-экономический кризис, резкое изменение валютного курса и резкие провалы национальной валюты. Сергей Миронов Лидер партии «Справедливая Россия»

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Закон должен иметь обратную силу для того, чтобы россияне, которые взяли ипотечные кредиты в долларах и евро, могли рассчитаться с долгами, отметил Миронов.

Проблемы у валютных ипотечников начались в конце 2014 года в условиях резкого ослабления курса рубля. В апреле 2015 года правительство приняло программу помощи для всех должников с жилищными кредитами, которые оказались в трудной ситуации. Государство обязалось возместить банкам по 200 тысяч рублей за каждого клиента.