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11:23 (мск), источник: СуперОмск

В «Единой России» огласили списочников на омский горсовет

После утверждения одномандатников омские единороссы на конференции 14 июля проголосовали за выдвиженцев по спискам.

За единый общегородской список проголосовал 101 человек, за кандидатов-списочников проголосовали 105 человек.

1. Валерий Кокорин.

2. Александр Тихонов.

3. Валерий Аксютин.

4. Иван Беланов.

5. Александр Иванов.

6. Наталья Чебыкина.

7. Дмитрий Лицкевич.

8. Инна Гомолко.

9. Юрий Иванищев.

10. Юрий Арчибасов.

11. Глеб Летягин.

12. Илья Бубнов.

13. Роман Соловьев.

14. Александр Кузюков.

15. Антон Ремнев.

16. Алексей Триппель.

17. Юрий Федотов.

18. Максим Астафьев.

19. Виктория Богданова.

20. Юрий Филатов.

Конференция по выдвижению кандидатов от «Единой России» закрыта.

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