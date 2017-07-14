Гендиректор ЮНЕСКО: Казань сегодня стала столицей мирового спорта

«Хотелось бы выразить признательность руководство и народу Татарстана. Не так давно в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены Успенский собор и остров-град Свияжск. Включение этих объектов, а также древнего города Болгара в список Всемирного наследия является мощным символом толерантности, которой так гордится Татарстан. Сегодня я не смогла прибыть в Казань, но в мыслях я с вами. В будущем я буду делать все, чтобы решения конференции выполнялись на практике. Казань сегодня является спортивной столицей не только России, но и мира. ЮНЕСКО родилось после Второй мировой войны, чтобы построить оплот мира в умах людей. Спорт играет ключевую роль в воспитании толерантности и принципов честной игры. В рамках конференции МИНЕПС VI мы должны помнить о спорте как об общественном благе, как о равной возможности занятия спортом для каждого», — отметила Бокова.