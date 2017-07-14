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11:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гендиректор ЮНЕСКО: Казань сегодня стала столицей мирового спорта

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, приветствуя гостей и участников шестой международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), назвала Казань столицей мирового спорта.

Источник: ИА Татар-информ

Приехать на конференцию Бокова не смогла, но записала видеообращение к участникам МИНЕПС VI.

«Хотелось бы выразить признательность руководство и народу Татарстана. Не так давно в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены Успенский собор и остров-град Свияжск. Включение этих объектов, а также древнего города Болгара в список Всемирного наследия является мощным символом толерантности, которой так гордится Татарстан. Сегодня я не смогла прибыть в Казань, но в мыслях я с вами. В будущем я буду делать все, чтобы решения конференции выполнялись на практике. Казань сегодня является спортивной столицей не только России, но и мира. ЮНЕСКО родилось после Второй мировой войны, чтобы построить оплот мира в умах людей. Спорт играет ключевую роль в воспитании толерантности и принципов честной игры. В рамках конференции МИНЕПС VI мы должны помнить о спорте как об общественном благе, как о равной возможности занятия спортом для каждого», — отметила Бокова.

Шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, проходит в Казани с 13 по 15 июля. В конференции принимают участие руководители и представители органов исполнительной власти в области спорта 117 государств-членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных и спортивных организаций.

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