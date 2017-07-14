Парламент Иркутской области отчитался о работе во II квартале 2017 года

Источник: Reuters

Отчёт также направлен средствам массовой информации региона. Как напоминает 14 июля 2017 года пресс-служба ЗС, решение об отправке отчёта в СМИ принял в апреле этого года спикер ЗС Сергей Брилка. По его собрания Иркутской области.

Сергей Брилка подчеркнул, что жители региона должно иметь максимальный доступ к информации о том, какие законы принимают депутаты, каковы показатели работы постоянных комитетов и комиссий ЗС, как парламент взаимодействует с другими ветвями власти муниципального, регионального и федерального уровней. Один из основных разделов отчета посвящен деятельности всех четырех депутатских фракций, работающих в региональном парламенте.

Напомним, в 2016 году по инициативе Сергея Брилки в ЗС была внедрена система мониторинга САЗД «Электронный парламент», где в свободном доступе размещены повестки всех ближайших заседаний парламента, тексты законопроектов, принятых постановлений и законов, есть версия для слабовидящих. Подобная система сейчас внедрена в Государственной думе РФ и в восьми регионах РФ. Иркутская область же стала первой по внедрению «Электронного парламента» в Сибирском федеральном округе. Все заинтересованные граждане, могут воспользоваться системой мониторинга «Электронный парламент» также на сайте Законодательного собрания области.