Назаров раскрыл причины снятия омских единороссов с выборов

Так, по его словам, особое внимание будет уделено тем решениям, которые ранее принял политсовет. Речь идет о запрете на критику однопартийцев и работы исключительно под флагами «Единой России». Нарушителям грозят санкции вплоть до снятия с выборов.

«Самое главное о чем мы будем говорить, это, безусловно, выполнение всех установок партии, которые будут направлены на выборы. Прежде всего наши кандидаты обязаны не критиковать своих партнёров, идти в едином направлении, которые определила партия, выполнять партийные программы. И, безусловно, перед каждым, теперь уже кандидатом будет стоять задача выиграть выборы так, чтобы “Единая Россия” показала, что она лидирующая партия ответственности, а не просто демагогии», — заявил Виктор Назаров.