Назаров раскрыл причины снятия омских единороссов с выборов
Глава региона Виктор Назаров рассказал, чему посвятит диалог с кандидатами от «Единой России», которые были выдвинуты на конференции 14 июля.
Глава региона Виктор Назаров рассказал, чему посвятит диалог с кандидатами от «Единой России», которые были выдвинуты на конференции 14 июля.
Так, по его словам, особое внимание будет уделено тем решениям, которые ранее принял политсовет. Речь идет о запрете на критику однопартийцев и работы исключительно под флагами «Единой России». Нарушителям грозят санкции вплоть до снятия с выборов.
Также Назаров призовет кандидатов своим результатом на выборах доказать, что «Единая Россия» — это партия дела, а не демагогии.
«Самое главное о чем мы будем говорить, это, безусловно, выполнение всех установок партии, которые будут направлены на выборы. Прежде всего наши кандидаты обязаны не критиковать своих партнёров, идти в едином направлении, которые определила партия, выполнять партийные программы. И, безусловно, перед каждым, теперь уже кандидатом будет стоять задача выиграть выборы так, чтобы “Единая Россия” показала, что она лидирующая партия ответственности, а не просто демагогии», — заявил Виктор Назаров.
Напомним, на партийной конференции тайным голосованием были утверждены кандидаты от ЕР по спискам, по одномандатным округам, а также по единому округу.