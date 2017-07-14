В Ростове назначили директора департамента социальной защиты населения
На должность директора департамента социальной защиты населения
На должность директора департамента социальной защиты населения
Ирина Шувалова родилась 22 апреля 1980 года в с. Круглое Азовского района Ростовской области. В 2001 году окончила
Трудовую деятельность начала в 2001 году экономистом
Напомним, ранее пост директора департамента занимала Елена Кожухова. В апреле этого года она была назначена заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам.