В Ростове назначили директора департамента социальной защиты населения

Ирина Шувалова родилась 22 апреля 1980 года в с. Круглое Азовского района Ростовской области. В 2001 году окончила Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начала в 2001 году экономистом научно-производственного предприятия космического приборостроения «Квант». С 2002 по 2010 годы замещала должности в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. С 2010 по 2011 годы занимала должность начальника отдела сопровождения проектов департамента развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области. С 2011 по 2015 годы Ирина Шувалова замещала должности в департаменте инвестиций и предпринимательства Ростовской области, с 2015 года по 5 июля 2017-го — должность заместителя директора департамента социальной защиты населения Ростова.