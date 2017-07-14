Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свиридова раскритиковала отдых в Крыму и нарвалась на гнев Рунета
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
24Юбилей Тома Круза
11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова рассказала об отказе США выдать визы российским дипломатам

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить сотрудников посольства, выдворенных из США в декабре. В МИД России заявили, что готовы ответить зеркально и выслать американских дипломатов. При этом Москва рассчитывает на более конструктивное решение вопроса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу, 14 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Видеотрансляция брифинга ведется на странице ведомства в Facebook.

Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ

По словам представителя МИД, Москва готова ответить на это зеркальными мерами. «Не хотелось бы доводить до крайних мер. Мы никогда с этим не торопимся, была выдержана очень длительная пауза, она затянулась, это очевидно. Если американские партнеры по-другому не понимают, нам в какой-то момент придется действовать именно в этом направлении», — подчеркнула дипломат. «Чем ответить — есть», — добавила она.

Читайте также
В Белом доме назвали условия возврата российской дипсобственности

Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на более конструктивный подход в этом вопросе после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

14 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о возвращении России дипсобственности, желая «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству». Подчеркивалось, что это произойдет в том случае, если Белый дом увидит «добросовестность» России — в частности, в сирийском вопросе.

В конце декабря американские власти объявили персонами нон грата и выслали 35 российских дипломатов. Также сотрудникам посольства был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов, работающих в России, на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Он подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.

Комментарии
14
Юрий Жданов
Время настало:" Око за око, зуб за зуб". По другому не получиться.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
МИТЯЙ ВЕСЕЛУХА
что-то уж слишком долго нет обещанных ответных мер! одни слова и не более.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Руслан Стулов
Трехсотое китайское предупреждение))!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 10 самых богатых чиновниц России
Трамп признался как поступит с Россией
10 самых богатых чиновниц России
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь