Захарова рассказала об отказе США выдать визы российским дипломатам

Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу, 14 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Видеотрансляция брифинга ведется на странице ведомства в Facebook.

Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену. Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

По словам представителя МИД, Москва готова ответить на это зеркальными мерами. «Не хотелось бы доводить до крайних мер. Мы никогда с этим не торопимся, была выдержана очень длительная пауза, она затянулась, это очевидно. Если американские партнеры по-другому не понимают, нам в какой-то момент придется действовать именно в этом направлении», — подчеркнула дипломат. «Чем ответить — есть», — добавила она.

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Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на более конструктивный подход в этом вопросе после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

14 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о возвращении России дипсобственности, желая «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству». Подчеркивалось, что это произойдет в том случае, если Белый дом увидит «добросовестность» России — в частности, в сирийском вопросе.

В конце декабря американские власти объявили персонами нон грата и выслали 35 российских дипломатов. Также сотрудникам посольства был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.