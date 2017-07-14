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11:58 (мск), источник: РИА Крым

Боевые корабли ЧФ провели учебные стрельбы в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости (Крым). В рамках мероприятий по проверке боевой готовности сил Черноморского флота корабли ЧФ выполнили артиллерийскую стрельбу по мишенным позициям. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Источник: РИА "Новости"

«На завершающем этапе мероприятий проверки боевой готовности сил Черноморского флота экипаж фрегата “Адмирал Григорович” выполнил артиллерийскую стрельбу по мишенной позиции на берегу, а противолодочные корабли “Ейск” и “Поворино” выполнили артиллерийскую стрельбу по мишени, имитирующей морскую цель и провели противолодочное учение», — говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятий специализированные спасательные суда провели учение по оказанию помощи аварийному судну. Их силами был ликвидирован условный пожар на судне, выполняющем роль терпящего бедствие, отработаны вопросы эвакуации «пострадавших» и оказания им медицинской помощи, а также выполнена буксировка «аварийного» судна в порт.

«Для оперативной оценки действий сил Черноморского флота в ходе проверки боевой готовности использовались беспилотные летательные аппараты», — добавили в отделе.

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