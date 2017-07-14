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11:41 (мск), источник: Volga News

Утверждена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года

В среду, 12 июля, правительство Самарской области утвердило стратегию социально-экономического развития области на период до 2030 года.

Это важнейший региональный документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу. Стратегия подготовлена с учетом требований, предусмотренных федеральным законодательством.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отмечает, что согласно «Стратегии 20−30», к 2020 г. необходимо полностью реструктуризировать экономику региона и создать благоприятные условия для бизнеса, в 2025 г. регион должен стать ведущим производственным хабом, а к 2030 г. превратиться в центр промышленных инноваций России. Глава региона уверен, что экономический и человеческий потенциал позволяют достичь поставленных целей.

«У нас очень высокий человеческий капитал. В Самарскую область всегда со всех концов страны ехали люди, которые хотели в жизни чего-то добиться, проявить себя, сделать что-то важное для страны. Их дети, внуки на генном уровне впитали традиции дедов и отцов. В этом смысле у Самарской области очень большие возможности стать одним из инновационных центров страны к 2030 году», — подчеркнул Николай Меркушкин.

В Самарскую область всегда со всех концов страны ехали люди, которые хотели в жизни чего-то добиться, проявить себя, сделать что-то важное для страны.
Николай Меркушкин

Отметим, что в разработке стратегии приняли участие региональные и муниципальные органы власти, широкий круг экспертов из представителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, вузы, целевые группы общественности.

Документ прошел общественное обсуждение, в том числе был рассмотрен на заседаниях общественной палаты Самарской области, совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Самарской области, где в целом документ получил положительную оценку и был рекомендован к принятию. Также документ прошел согласование в федеральных органах исполнительной власти. Минэкономразвития России было подготовлено положительное сводное заключение.

В основу стратегии развития Самарской области положен анализ конкурентоспособности региона и результаты опроса населения на тему удовлетворенности качеством жизни в регионе, участниками которого стали различные категории жителей всех муниципальных образований области — свыше 4 тыс. человек.

Стратегическими целями социально-экономического развития Самарской области являются три взаимообеспечивающих вектора — улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики и повышение эффективности деятельности органов власти.

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