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12:01 (мск), источник: Noi.md

Союз пенсионеров Молдовы предложил вынести вотум недоверия правительству

Вотум недоверия правительству за бездействие в решении проблем граждан предложил вынести Союз пенсионеров Молдовы.

Источник: Noi.md

Об этом говорится в его декларации для парламента, президента и зарубежных посольств в РМ.

Председатель Союза Виктор Лянкэ сообщил в четверг на пресс-конференции, что «власти должны заботиться о людях, которые проработали в Молдове всю жизнь».

«Мы добивались встречи с премьер-министром, чтобы предложить ему решения наших проблем, но он очень занят и обещает встречу уже более двух месяцев. В РМ более 700 тыс. пенсионеров, нуждающихся в помощи из-за отсутствия денег на проживание. Пенсионеры — самая спокойная и нетребовательная категория граждан, которая хочет спокойно дожить свои дни, но государство не предоставляет нам такую возможность. Мы выживаем за счет детей, работающих за границей, а не благодаря заботе властей», — сказал председатель.

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По его словам, «правительство сосредоточено на политических играх», забыв о своей обязанности — улучшать жизнь граждан Молдовы.

«Мы сами их выбрали, надеясь на лучшие изменения в стране, а их заботит смена избирательной системы, вывоз мусора. Нам не могут помочь и европейские партнеры по развитию, потому что тотальная коррупция в государстве наполняет карманы чиновников. В декларации мы подписались против изменения избирательной системы, продвигаемой Додоном и Плахотнюком, требуем отменить закон, с помощью которого власти обязали население выплачивать украденный миллиард, требуем повысить пенсии до минимального прожиточного минимума», — сказал Лянкэ.

Активисты предлагают проиндексировать пенсии до 40%.

«Пенсии до 3 тыс. леев увеличить на 40%, до 4 тыс. леев — на 10% и до 5 тыс. леев — на 5%. Мы не хотим просить милостыню после десятков лет выплаты налогов государству. Хотим радоваться жизни и быть уверенными в завтрашнем дне», — говорят пенсионеры.

Представитель Союза Ион Твердохлеб предлагает властям создать магазины, где пенсионеры смогут приобретать продукты по сниженной цене.

«Нужны социальные центры, где нам окажут помощь. Государство может их создать, но их не заботит наша жизнь. Да, в этом году часть пенсий проиндексирована на 6,8%, но цены на лекарства и продукты первой необходимости растут постоянно. Большинство пенсионеров получают минимальную пенсию до 1,5 тыс. леев, за что государство выплачивает с 2012 г. ежемесячные компенсации в 180 леев, но тарифы на коммунальные услуги повысились за пять лет в несколько раз. В Молдове самый низкий уровень жизни пенсионеров среди европейских стран», — подчеркнул он.

Пенсионеры призывают население Молдовы к объединению и пониманию, чтобы искоренить коррупцию и нищету в стране. Они заявили, что выйдут на протесты, если власти их проигнорируют.

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