Эшелон с военной техникой из Китая прибыл в Новосибирск для участия в конкурсе АрМИ-2017

«Китайские боевые машины пехоты, внедорожники и грузовая техника выехали железнодорожным транспортом из южного города Гуанчжоу 28 июня и сегодня прибыли на станцию разгрузки Новосибирск-Южный. Эшелон в общей сложности преодолел почти пять тысяч километров. После разгрузки технику доставят в специально оборудованные места хранения, в которых предусмотрена возможность ее технического обслуживания и подготовки к предстоящим состязаниям. На данной технике китайские военные будут состязаться в конкурсе механиков-водителей разведывательных подразделений», — отметили в пресс-службе.

В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки — 2017», который пройдет с 29 июля по 6 августа на полигоне Кольцово под Новосибирском, примут участие команды из Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.

Разведчикам предстоит пройти пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.