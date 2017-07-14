Эшелон с военной техникой из Китая прибыл в Новосибирск для участия в конкурсе АрМИ-2017
ТАСС, 14 июля. Эшелон с военной техникой
ТАСС, 14 июля. Эшелон с военной техникой
«Китайские боевые машины пехоты, внедорожники и грузовая техника выехали железнодорожным транспортом из южного города Гуанчжоу 28 июня и сегодня прибыли на станцию разгрузки
В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки — 2017», который пройдет с 29 июля по 6 августа на полигоне Кольцово под Новосибирском, примут участие команды из Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.
Разведчикам предстоит пройти пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.
Ранее ТАСС сообщал, что более 3,5 тысячи военных из 29 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки примут участие в Армейских международных играх. АрМИ-2017 состоят из 28 конкурсов по различным видам военно- технических специальностей. Игры пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае.