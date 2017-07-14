Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Как изменился Улюкаев с момента задержания
Названы самые комфортные для жизни российские города
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация губернатора потратит 2 млн рублей на экзит-поллы

Администрация губернатора Пермского края объявила открытый конкурс на оказание услуг по проведению исследования электорального поведения населения Пермского края с применением метода exit-poll. Цена контракта составляет 2 млн рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен провести «социологическое исследование электорального поведения жителей Пермского края, в том числе анализ политической ситуации, общественно-политических ориентаций, особенностей электорального поведения». Также в конкурсной документации указано, что опросы должны производится на выходе с избирательных участков в единый день голосования (10 сентября).

Прием заявок на конкурс осуществляется до 9 августа 2017 года. Итоги будут подведены 11 августа. Участником закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Напомним, 10 сентября в Пермском крае состоятся выборы главы региона, а также ряд муниципальных кампаний. Наиболее крупные из них — выборы депутатов дум Губахинского и Лысьвенского городских округов, а также земских собраний Октябрьского и Суксунского районов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Хотите, чтобы люди восстали, отнимите у них детей и жилье»
О советских милиционерах-отморозках
«Хотите, чтобы люди восстали, отнимите у них детей и жилье»
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь