Администрация губернатора потратит 2 млн рублей на экзит-поллы
Администрация губернатора Пермского края объявила открытый конкурс на оказание услуг по проведению исследования электорального поведения населения Пермского края с применением метода
Администрация губернатора Пермского края объявила открытый конкурс на оказание услуг по проведению исследования электорального поведения населения Пермского края с применением метода
Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен провести «социологическое исследование электорального поведения жителей Пермского края, в том числе анализ политической ситуации,
Прием заявок на конкурс осуществляется до 9 августа 2017 года. Итоги будут подведены 11 августа. Участником закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Напомним, 10 сентября в Пермском крае состоятся выборы главы региона, а также ряд муниципальных кампаний. Наиболее крупные из них — выборы депутатов дум Губахинского и Лысьвенского городских округов, а также земских собраний Октябрьского и Суксунского районов.