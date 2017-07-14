Бахарев: Госдума упростит для крымчан процедуру вступления в наследство

Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ от Крыма Константин Бахарев, комментируя принятие нижней палатой парламента в третьем окончательном чтении законопроекта, регулирующего реализацию наследственных прав на территории Республики Крым и города Севастополя, сообщает пресс-служба парламентария.

По его словам, законопроект носит сугубо практический характер, а его положения напрямую отражают различия в правовом регулировании отношений по наследованию между законодательством, действовавшим на территории Крыма до 18 марта 2014 года, и законодательством Российской Федерации.

«Под такие нестыковки нормативно-правовой базы подпадают около полутора тысяч наследственных дел, и за каждым из них стоят имущественные права нескольких семей. Соответственно, данный закон напрямую касается десятков тысяч жителей Крыма и Севастополя, в интересах которых он принимается», — отметил Бахарев.

Депутат привел пример, что действовавшее на территории Крыма до 18 марта 2014 года законодательство предусматривало возможность отказа наследников вышестоящей очереди в пользу наследников следующей очереди.

Так, в случае смерти родителей их дети могли отказаться от вступления в наследство в пользу своих детей — внуков наследодателя. Сегодня им приходится оформлять имущество на наследника вышестоящей очереди и заключать договор дарения в пользу наследника нижестоящей очереди, что влечет за собой дополнительные затраты времени и средств.

Кроме того, российским законодательством не предусмотрена возможность составления совместного завещания супругов.