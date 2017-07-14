Бахарев: Госдума упростит для крымчан процедуру вступления в наследство
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости (Крым). Процедура вступления в наследство для жителей Республики Крым и Севастополя будет упрощена.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости (Крым). Процедура вступления в наследство для жителей Республики Крым и Севастополя будет упрощена.
Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ от Крыма Константин Бахарев, комментируя принятие нижней палатой парламента в третьем окончательном чтении законопроекта, регулирующего реализацию наследственных прав на территории Республики Крым и города Севастополя, сообщает
По его словам, законопроект носит сугубо практический характер, а его положения напрямую отражают различия в правовом регулировании отношений по наследованию между законодательством, действовавшим на территории Крыма до 18 марта 2014 года, и законодательством Российской Федерации.
«Под такие нестыковки
Депутат привел пример, что действовавшее на территории Крыма до 18 марта 2014 года законодательство предусматривало возможность отказа наследников вышестоящей очереди в пользу наследников следующей очереди.
Так, в случае смерти родителей их дети могли отказаться от вступления в наследство в пользу своих детей — внуков наследодателя. Сегодня им приходится оформлять имущество на наследника вышестоящей очереди и заключать договор дарения в пользу наследника нижестоящей очереди, что влечет за собой дополнительные затраты времени и средств.
Кроме того, российским законодательством не предусмотрена возможность составления совместного завещания супругов.
«Законопроект обеспечивает решение этого и других проблемных вопросов», — подчеркнул Бахарев.