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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опубликовало уникальные документы о грузино-осетинском конфликте

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны России на своем официальном сайте опубликовало уникальные документы, касающиеся урегулирования грузино-осетинского конфликта 1991−1993 годов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На официальном сайте Минобороны России к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских ВС опубликованы уникальные архивные документы по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии в 1991—1993 годах. В интернет-приложении пользователи официального сайта Минобороны России смогут ознакомиться с уникальной подборкой документальных свидетельств о ходе сложнейшего процесса урегулирования Юго-осетинского конфликта», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что среди документов — докладные записки, оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц, которые помогут понять необходимость начала первой в новейшей истории России миротворческой операции. Так, вниманию пользователей представлены распоряжение правительства РФ об оказании помощи беженцам в Северной Осетии, распоряжение вице-президента РФ о комиссии по изучению положения в Северной и Южной Осетии, копии первых отчетов о работе смешанной контрольной комиссии (СКК) и прочее.

«Особую историческую ценность представляет докладная записка группы депутатов Российской Федерации, подготовленная по итогам их поездки в Северную и Южную Осетию для ознакомления с результатами работы по урегулированию конфликта. Документ был подписан в августе 1992 года народными депутатами М. Арутюновым, В Линьковой, В. Шейнисом», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что проект подготовлен совместно с Центральным архивом МЧС России.

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