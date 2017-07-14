Минобороны опубликовало уникальные документы о грузино-осетинском конфликте
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны России на своем официальном сайте опубликовало уникальные документы, касающиеся урегулирования
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны России на своем официальном сайте опубликовало уникальные документы, касающиеся урегулирования
«На официальном сайте Минобороны России к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских ВС опубликованы уникальные архивные документы по урегулированию
Подчеркивается, что среди документов — докладные записки, оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц, которые помогут понять необходимость начала первой в новейшей истории России миротворческой операции. Так, вниманию пользователей представлены распоряжение правительства РФ об оказании помощи беженцам в Северной Осетии, распоряжение
«Особую историческую ценность представляет докладная записка группы депутатов Российской Федерации, подготовленная по итогам их поездки в Северную и Южную Осетию для ознакомления с результатами работы по урегулированию конфликта. Документ был подписан в августе 1992 года народными депутатами М. Арутюновым, В Линьковой, В. Шейнисом», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что проект подготовлен совместно с Центральным архивом МЧС России.