Назарбаев рассказал древнюю притчу

«После свадьбы молодожены приехали жить на озеро и решили поселиться на противоположных берегах, — сказал Нурсултан Абишевич. — Молодая жена говорит: “Представь, гуляем по парку, мы вдруг встречаемся, и я могу тебя пригласить тебя на чашку чая. Если ты не захочешь — это твой выбор. Или катаемся на лодке, наши лодки встретились, и мы причаливаем к одному из берегов, чтобы сходить в гости. Так мы навсегда сохраним интерес друг к другу”. Муж подумал и не согласился с ее предложением. Спустя годы любовь потеряла радость встреч. Он сделал такой выбор зря».