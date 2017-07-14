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12:31 (мск), источник: 365info.kz

Назарбаев рассказал древнюю притчу

Глава государства посетил ВКО с рабочим визитом.

Источник: 365info.kz

В областном центре Нурсултан Назарбаев встретился с общественностью региона. В ходе встречи проректор Казахстанско-американского свободного университета Марина Кикина призналась президенту, что жители региона очень ждали его визита, взволнованы и несказанно рады новой встрече.

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«Чем мы реже встречаемся, тем больше сохраняется любовь», — цитирует ответ главы государства inform.kz.

Далее президент рассказал старинную индийскую притчу о любви и разлуке.

«После свадьбы молодожены приехали жить на озеро и решили поселиться на противоположных берегах, — сказал Нурсултан Абишевич. — Молодая жена говорит: “Представь, гуляем по парку, мы вдруг встречаемся, и я могу тебя пригласить тебя на чашку чая. Если ты не захочешь — это твой выбор. Или катаемся на лодке, наши лодки встретились, и мы причаливаем к одному из берегов, чтобы сходить в гости. Так мы навсегда сохраним интерес друг к другу”. Муж подумал и не согласился с ее предложением. Спустя годы любовь потеряла радость встреч. Он сделал такой выбор зря».

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