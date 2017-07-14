Мэр Омска Двораковский готовится к субботнику и в отставку не собирается
Вячеслав Двораковский не писал заявления об отставке с 19 июля.
Вячеслав Двораковский не писал заявления об отставке с 19 июля.
В администрации Омска опровергли информацию портала «Сибновости» о том, что в Омский городской Совет поступило заявление об отставке с 19 июля от мэра Вячеслава Двораковского. Якобы градоначальник втайне от своих сотрудников решил сложить с себя полномочия.
«Никакого заявления мэр не писал. Вячеслав Двораковский готовится к проведению общегородского субботника. В ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение», — заявил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики Виктор Гашеев.
Напомним, что официальные полномочия Вячеслава Двораковского истекли 11 июля. Однако по действующему законодательству градоначальник продолжил исполнять свои обязанности до избрания нового главы местного самоуправления.