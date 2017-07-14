Глава региона назвал работающий аэропорт «душегубкой»

«Понимаю, что вы уже начали вторую очередь, сваи забили, сократили площади обслуживания пассажиров до 1600 кв. м, совсем уже превратили аэропорт в душегубку и продолжаете работать, и, может быть, к марту вы успеете, но у меня большие в этом сомнения. Так, хорошо, мы подходим к концу с первой частью аэропорта, но мы понимаем, что не важно, сколько там будет на объекте людей, но мы не можем сдать терминал в мае или июне, за день до… По требованию “ФИФА” к концу марта у нас должен быть аэропорт, поэтому подневно должно быть расписано, что, где, чего и когда, какие работы должны быть выполнены. Зная ваш характер, прошу, если нужно, постоянно подрядчиков стимулировать», — отметил Антон Алиханов.