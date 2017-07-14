Рапота об отмене роуминга между РБ и РФ: готового рецепта пока нет
Решение об отмене роуминга между двумя странами будет принято после проведения соответствующих консультаций.
Решение об отмене роуминга между двумя странами будет принято после проведения соответствующих консультаций.
МИНСК, 14 июл — Sputnik. На
Проблема роуминга между странами Союзного государства была затронута на недавнем Форуме регионов двух стран, потом вопрос подняли на Высшем госсовете СГ.
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