Рапота об отмене роуминга между РБ и РФ: готового рецепта пока нет

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июл — Sputnik. На пресс-конференции госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказался о вопросе возможной отмены роуминга между Беларусью и Россией.

Проблема роуминга между странами Союзного государства была затронута на недавнем Форуме регионов двух стран, потом вопрос подняли на Высшем госсовете СГ.

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«Поручение дано, его нужно выполнить. Однако все решения нужно начинать с изучения вопроса. Мы должны понимать не хуже узких специалистов, как формируется цена, на основании каких нормативно-правовых актов, как в Европе, этот вопрос решается. Мы должны знать интересы участников рынка. После проведения консультаций и примем решение. Пока готового рецепта нет», — сообщил Рапота.

Сейчас звонки между Россией и Беларусью у различных мобильных операторов стоят от одного до полутора долларов за минуту разговора.