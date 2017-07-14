Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
10 трагических и странных смертей во время секса
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
13:08 (мск), источник: Sputnik.by

Рапота об отмене роуминга между РБ и РФ: готового рецепта пока нет

Решение об отмене роуминга между двумя странами будет принято после проведения соответствующих консультаций.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июл — Sputnik. На пресс-конференции госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказался о вопросе возможной отмены роуминга между Беларусью и Россией.

Проблема роуминга между странами Союзного государства была затронута на недавнем Форуме регионов двух стран, потом вопрос подняли на Высшем госсовете СГ.

Читайте также
Белорусы будут получать меньше СМС-спама

«Поручение дано, его нужно выполнить. Однако все решения нужно начинать с изучения вопроса. Мы должны понимать не хуже узких специалистов, как формируется цена, на основании каких нормативно-правовых актов, как в Европе, этот вопрос решается. Мы должны знать интересы участников рынка. После проведения консультаций и примем решение. Пока готового рецепта нет», — сообщил Рапота.

Сейчас звонки между Россией и Беларусью у различных мобильных операторов стоят от одного до полутора долларов за минуту разговора.

14 июля на «Славянском базаре» проходит День Союзного государства. В рамках запланированных мероприятий — визит Государственного секретаря Союзного государства в Музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнёво». В конце дня в Летнем амфитеатре состоится юбилейный концерт ансамбля «Сябры».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Шелковый путь': шестой этап два МАЗа завершили в топ-10
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь