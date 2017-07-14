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13:02 (мск), источник: УНИАН

Путь в никуда: Парубий отреагировал на использование мегафона в Раде

Он призвал народных депутатов к взаимоуважению.

Источник: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не считает правильным приходить в сессионный зал парламента с мегафоном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, комментируя вчерашние события в сессионном зале ВР, когда депутаты из фракций «Самопомич», «Батькивщина» и из других фракций, а также внефракционные блокировали трибуну, через мегафон озвучивая свои требования о принятии законов об отмене депутатской неприкосновенности.

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Парубий отметил: «Не считаю правильным, когда с мегафоном перекликаются с трибуны с докладчиком. Это означает, что в отношении любого закона это может произойти».

«Я не буду скрывать, что однажды в этом зале говорил в мегафон — это было во время харьковских соглашений, но это был вопрос чрезвычайной важности, это было начало войны против Украины, и это уже был вопрос защиты государства от оккупанта», — добавил Парубий.

В то же время он подчеркнул, что нецелесообразно при рассмотрении разных вопросов «использовать эту методику, потому что это путь в никуда». «Это путь, который не будет иметь каких-либо перспектив», — подчеркнул Парубий.

Также он призвал народных депутатов к взаимоуважению.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 июля, около 16:30 Парубий обвинил народных депутатов, которые утром блокировали трибуну парламента, в попытках сорвать рассмотрение вопроса о лишении неприкосновенности депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина, назначенное на 17:00.

Спикер отметил, что депутаты затягивают рассмотрение вопроса о внесении изменений в госбюджет на 2017 год для того, чтобы не рассматривать представление генпрокурора в отношении Добкина.

Около 19:00 Верховная Рада дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

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