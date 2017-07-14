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13:00 (мск), источник: Publika.md

Прокуроры требуют продлить срок домашнего ареста Дорина Киртоакэ ещё на 30 дней

Еще на месяц продлить срок домашнего ареста Дорина Киртоакэ требуют прокуроры. Запрос сегодня рассмотрит суд.

Источник: Publika.md

Обвиняют столичного мэра в извлечении выгоды из влияния при обустройстве платных парковок. Грозит ему до семи лет тюрьмы.

По данным следствия, Китроакэ должен был получить откат в 13 процентов от суммы контракта. На такую же сумму претендовал начальник транспортного управления Игорь Гамрецкий.

И вдвое больше причиталось бизнесмену Александру Пинчевскому. По этому же делу проходят заместитель градоначальника Нистор Грозаву и двое бывших муниципальных советников.

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