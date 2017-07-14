Прокуроры требуют продлить срок домашнего ареста Дорина Киртоакэ ещё на 30 дней
Еще на месяц продлить срок домашнего ареста Дорина Киртоакэ требуют прокуроры. Запрос сегодня рассмотрит суд.
Еще на месяц продлить срок домашнего ареста Дорина Киртоакэ требуют прокуроры. Запрос сегодня рассмотрит суд.
Обвиняют столичного мэра в извлечении выгоды из влияния при обустройстве платных парковок. Грозит ему до семи лет тюрьмы.
По данным следствия, Китроакэ должен был получить откат в 13 процентов от суммы контракта. На такую же сумму претендовал начальник транспортного управления Игорь Гамрецкий.
И вдвое больше причиталось бизнесмену Александру Пинчевскому. По этому же делу проходят заместитель градоначальника Нистор Грозаву и двое бывших муниципальных советников.