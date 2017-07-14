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13:57 (мск), источник: РИА Новости

Татарстан хочет включить Сабантуй и Каравон в список наследия ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 14 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан может представить татарский национальный праздник Сабантуй и фестиваль русского фольклора Каравон, уже ставшие брендами республики, к включению в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в случае присоединения РФ к конвенции ЮНЕСКО по нематериальному наследию, сообщил в интервью РИА Новости государственный советник Татарстана, возглавляющий республиканский фонд «Возрождение», Минтимер Шаймиев.

Источник: РИА Новости

В минувшее воскресенье решением 41-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в польском Кракове, Успенский собор острова-града Свияжск в Татарстане был включен в список всемирного наследию ЮНЕСКО. Ранее объектами всемирного наследия организация уже признала Казанский Кремль (2000 год) и древний город Болгар (2014 год).

«Меня занимает сейчас проблема нематериального наследия. Россия — уникальное федеративное государство, многонациональное, многоконфессиональное, где многие народы проживают на своих исконных территориях, сохраняя свои обычаи и традиции. Хотелось бы, чтобы эти исконные традиции, идущие с глубин веков, тоже стали достоянием всемирного наследия. Мир имеет право узнать больше, например, о татарском национальном празднике Сабантуй или о фестивале русского фольклора Каравон», — сказал Шаймиев.

Госсоветник Татарстана считает, что Россия очень богата такими неповторимыми, уникальными явлениями, как, например, горловое пение, которым владеют отдельные народы России и которое также могло бы стать объектом нематериального всемирного наследия.

Однако, по словам Шаймиева, в настоящее время Российская Федерация еще не ратифицировала Международную Конвенцию об охране нематериального культурного наследия.

«Даже если бы мы очень хотели, сегодня нашу заявку никто рассматривать не будет, потому что в данном случае государство должно быть участником и заявителем. В случае присоединения РФ к этой Конвенции, у меня большая уверенность в том, что мы могли бы так же красиво, как делаем по другим объектам, представить и Сабантуй, и Каравон, соблюдая национальное равновесие», — пояснил он.

При этом Шаймиев уточнил, что данное решение, конечно, не принимается спонтанно, предварительно необходимо проделать длительную кропотливую работу.

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