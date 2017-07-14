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13:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Матиос связал обыски в «Вестях» с делом экс-министра Клименко

Шеф-редактор «Радио Вести» Андрей Блинов опроверг слова главного военного прокурора и заявил в комментарии РИА Новости Украина, что «медиахолдинга Клименко не существует».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, в том числе в редакции «Радио Вести», заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Ранее в пятницу издание «Вести» сообщило, что в его офисе в торговом центре «Гулливер» в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно со следователями Генпрокуратуры «проводят следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ «Гулливер».

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«Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре “Гулливер” в городе Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи. Работа журналистов “Радио Вести”, входящих в медиа-холдинг Клименко и группы компаний “Юнисон”, не прекратилась», — написал Матиос на своей странице в Facebook.

В то же время шеф-редактор «Радио Вести» Андрей Блинов заявил в комментарии РИА Новости Украина, что «медиахолдинга Клименко не существует».

В июне Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен.

Генпрокуратура Украины завершила в конце апреля досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012—2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

В конце июня обыски также прошли в здании интернет-издания «Страна.ua», в результате был задержан главный редактор издания Гужва по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 123 тысячи долларов. Рассмотрение жалобы прокуратуры должно состояться 14 июля.

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