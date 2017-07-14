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15:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Депутаты Казанской гордумы попросили выпустить их коллегу из СИЗО

На внеочередном заседании Казанской гордумы 14 июля депутаты кроме рабочих вопросов приняли обращение к прокурору с просьбой изменить меру пресечения их коллеге Надыру Хайруллину, обвиняемому в посредничестве при передаче взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Алексей Серов.

Депутат Серов отметил, что обращение подписали 39 человек, присутствовавших на сессии. Ранее Хайруллин голодал в знак протеста против избранной меры пресечения, но из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден прекратить голодовку.

«Надыр Баграмович достаточно возрастной человек. Мы считаем, что ему необходимо поменять меру пресечения с ареста на не связанную с ограничением свободы. Мы готовы взять на себя ответственность за коллегу», — добавил Серов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, городской депутат, гендиректор ООО «Мойдодыр-Казань» Надыр Хайруллин подозревается в том, что выступил посредником при передаче взятки в размере 24 млн рублей. По версии следствия, деньги предназначались полномочным лицам из городского исполкома в обмен на узаконивание трёх таунхаусов, построенных с нарушениями в черте Казани. Дома рассчитаны на 36 квартир, хотя участки под ними рассчитаны исключительно под индивидуальные жилые дома. Согласно нормам жилищного права, под эту категорию попадают только объекты, предназначенные для проживания одной семьи и имеющие высоту не более трёх этажей.

Хайруллин является депутатом Казанской гордумы с сентября 2015 года. Входит в постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению, а также в комиссию по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам.

Комментарии
1
Dmitry Surkov
у нас должны сидеть только те у кого нет денег и друзей депутатов?
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