Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
6 признаков того, что вы стали рабом своего ребенка
Как объединить лоджию с комнатой
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в сети фрагменты опального спектакля
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Трамп рассказал, что было бы с США, если бы победила Клинтон
СМИ: 30-летняя Самбурская сделала откровенные фото
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
14События недели в фотографиях
15:57 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов заявил, что они с Игорем Шуваловым «нашли решение» по Закхаймским воротам

Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что на днях обсуждал судьбу Закхаймских ворот с вице-премьером российского правительства Игорем Шуваловым и решение проблемы удалось найти. Об этом он заявил журналистам в пятницу после заседания регионального правительства, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

«Мне кажется, мы нашли решение», — сказал Алиханов.

Он напомнил, что ЦСМ сейчас Закхаймские ворота не использует и это не препятствует его работе.

«Центр метрологии работает, не размещаясь при этом в Закхаймских воротах? Работает. Вот, я думаю, что мы с Игорем Ивановичем [Шуваловым] примерно в таком духе этот вопрос обсудили и, я надеюсь, решение нашли. Когда оно будет оформлено, мы вас проинформируем», — сказал Алиханов.

Напомним, ранее стало известно, что ЦСМ дал калининградскому Союзу фотохудожников время до пятницы, 14 июля, чтобы вывезти из Закхаймских ворот принадлежащее им имущество.

Руководитель центра Игорь Белов тогда заявил, что в помещении Ворот к концу года планируют разместить метрологическую лабораторию. После этого помещение будет невозможно использовать как общественное пространство, согласно техническим требованиям к эксплуатации высокочувствительного оборудования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: кругом вода, удар в два счётчика и урок физкультуры
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
NBC узнал о встрече бывшего агента спецслужб СССР с сыном Трампа
Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Ксения Собчак и Максим Виторган растрогали соцсети семейным снимком Звездная пара с 7-месячным сыном отдыхает на побережье Средиземного моря.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь