Алиханов заявил, что они с Игорем Шуваловым «нашли решение» по Закхаймским воротам

Источник: Новый Калининград

«Мне кажется, мы нашли решение», — сказал Алиханов.

Он напомнил, что ЦСМ сейчас Закхаймские ворота не использует и это не препятствует его работе.

«Центр метрологии работает, не размещаясь при этом в Закхаймских воротах? Работает. Вот, я думаю, что мы с Игорем Ивановичем [Шуваловым] примерно в таком духе этот вопрос обсудили и, я надеюсь, решение нашли. Когда оно будет оформлено, мы вас проинформируем», — сказал Алиханов.

Напомним, ранее стало известно, что ЦСМ дал калининградскому Союзу фотохудожников время до пятницы, 14 июля, чтобы вывезти из Закхаймских ворот принадлежащее им имущество.