Алиханов заявил, что они с Игорем Шуваловым «нашли решение» по Закхаймским воротам
Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что на днях обсуждал судьбу Закхаймских ворот с
Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что на днях обсуждал судьбу Закхаймских ворот с
«Мне кажется, мы нашли решение», — сказал Алиханов.
Он напомнил, что ЦСМ сейчас Закхаймские ворота не использует и это не препятствует его работе.
«Центр метрологии работает, не размещаясь при этом в Закхаймских воротах? Работает. Вот, я думаю, что мы с Игорем Ивановичем [Шуваловым] примерно в таком духе этот вопрос обсудили и, я надеюсь, решение нашли. Когда оно будет оформлено, мы вас проинформируем», — сказал Алиханов.
Напомним, ранее стало известно, что ЦСМ дал калининградскому Союзу фотохудожников время до пятницы, 14 июля, чтобы вывезти из Закхаймских ворот принадлежащее им имущество.
Руководитель центра Игорь Белов тогда заявил, что в помещении Ворот к концу года планируют разместить метрологическую лабораторию. После этого помещение будет невозможно использовать как общественное пространство, согласно техническим требованиям к эксплуатации высокочувствительного оборудования.