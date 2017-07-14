Талгат Мусабаев: Узнал о назначении из SMS
В Центральной избирательной комиссии Казахстана состоялось заседание по регистрации депутатов Сената Парламента РК, назначенных Указами Президента республики, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В Центральной избирательной комиссии Казахстана состоялось заседание по регистрации депутатов Сената Парламента РК, назначенных Указами Президента республики, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
13 июля решением Главы государства Талгат Мусабаев, Сауле Айтпаева, Владимир Волков и Бакытжан Жумагулов были назначены депутатами верхней палаты Парламента. Сегодня они получили удостоверения и значки депутатов. До церемонии вручения Талгат Мусабаев рассказал Tengrinews.kz о том, как он узнал о своем назначении.
«Очень неожиданно и очень почетно. Считаю, что это большой аванс, данный Главой государства. Я узнал (о назначении) из SMS, которые стали мне приходить вчера вечером, что я стал депутатом», — сказал Талгат Мусабаев.
Он отметил, что готов к работе в новом качестве, и в частности, к тесному сотрудничеству с членами правительства, а также журналистами, которые освещают пленарные заседания палаты Парламента.
«Всегда так и было. Какая разница, что так работал, что так работал. (…) У меня никогда не было простых задач. Буду стараться», — отметил Талгат Мусабаев.
Напомним, что до нового назначения Талгат Мусабаев был советником Президента Казахстана. В этой должности он проработал полтора года. До назначения советником Назарбаева Мусабаев возглавлял аэрокосмический комитет Министерства по инвестициям и развитию РК. В 1994 году состоялся первый космический полет Мусабаева на космическом корабле «Союз ТМ-19» и орбитальном комплексе «Мир» в качестве бортинженера экипажа ЭО-16. Тогда он совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 11 часов 7 минут. Продолжительность полета составила 126 суток. В 1998 году был второй космический полет в качестве командира космического корабля «Союз ТМ-27» и орбитального комплекса «Мир» по программе ЭО-25 (НАСА-7/ Пегас). В 2001 году Талгат Мусабаев отправился в третий космический полет в качестве командира космического корабля «Союз-ТМ32» вместе с Батуриным и первым космическим туристом гражданином США Деннисом Тито.