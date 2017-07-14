Талгат Мусабаев: Узнал о назначении из SMS

Источник: Tengrinews

13 июля решением Главы государства Талгат Мусабаев, Сауле Айтпаева, Владимир Волков и Бакытжан Жумагулов были назначены депутатами верхней палаты Парламента. Сегодня они получили удостоверения и значки депутатов. До церемонии вручения Талгат Мусабаев рассказал Tengrinews.kz о том, как он узнал о своем назначении.

«Очень неожиданно и очень почетно. Считаю, что это большой аванс, данный Главой государства. Я узнал (о назначении) из SMS, которые стали мне приходить вчера вечером, что я стал депутатом», — сказал Талгат Мусабаев.

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Он отметил, что готов к работе в новом качестве, и в частности, к тесному сотрудничеству с членами правительства, а также журналистами, которые освещают пленарные заседания палаты Парламента.

«Всегда так и было. Какая разница, что так работал, что так работал. (…) У меня никогда не было простых задач. Буду стараться», — отметил Талгат Мусабаев.