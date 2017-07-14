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14:24 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Мэр Новосибирска раскритиковал идею передачи школ в ведение регионов

Градоначальник провел пример с реформой системы здравоохранения.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против очередных новшеств в системе среднего образования. Планируемая передача образовательных учреждений от муниципальных властей в ведение регионов может ухудшить качество образования, заявил сегодня градоначальник на встрече с журналистами.

Министерство образования и науки РФ планирует в течение трех лет перевести все дошкольные, школьные и средне-специальные образовательные учреждения под контроль субъектов федерации. Это должно помочь оптимизировать финансирование и создать единое образовательное пространство — то есть унифицировать программы обучения. Сейчас в России 44 тыс. школ. Прямых рычагов влияния на них у федеральных и региональных властей нет — отмечают в Министерстве образования РФ.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня на встрече с журналистами напомнил, что в 2017 году 832 выпускника городских школ были удостоены золотых и серебряных медалей, 86 получили максимально возможный результат при сдаче ЕГЭ, а один из выпускников сумел набрать 100 баллов сразу по трем предметам. По мнению главы города, это свидетельство качества образования в Новосибирске и показатель эффективности работы системы образования.

«Любые реформы возможны, если они будут улучшать ситуацию. Мне кажется, что сегодняшнее состояние вполне удовлетворительное и позволяет готовить выпускников очень хорошего уровня, которые поступают не только в вузы Новосибирска, но и в вузы Москвы и даже за рубежом», — сделал вывод Анатолий Локоть.

Градоначальник провел пример с реформой системы здравоохранения. По его оценке, после передачи больниц и поликлиник в ведение областных властей качество обслуживания ухудшилось, а количество жалоб от жителей резко возросло.

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