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14:30 (мск), источник: СуперОмск

Жуков ответил на заявление Байкова в омскую прокуратуру

Председатель омского регионального отделения партии «Коммунисты России» Владимир Жуков считает, что КПРФ хочет попиариться за счет конкурирующей политической силы.

Член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Алексей Байков обратился в прокуратуру с просьбой проверить протокол собрания членов омского регионального отделения партии «Коммунисты России», на котором состоялось выдвижение кандидатов в депутаты Омского городского Совета.

Байков считает, что протокол собрания был сфальсифицирован. Ранее его жалобу отказалась удовлетворить городская избирательная комиссия, утвердившая список «Коммунистов России».

«Я написал ответ на жалобу Алексея Байкова в горизбирком. Он вправе обратиться в прокуратуру. Жалко, что у нас не работает законодательство о клевете и лжедоносах. У меня нет времени судиться с этими чудаками. У нас все четко и по закону. По-другому просто не можем работать. Думаю, что в КПРФ боятся нашей партии. Правильно опасаются, потому что на смену этим бездельникам идем мы», — заявил в разговоре с «СуперОмском» лидер омских «Коммунистов России» Владимир Жуков.

Выборы в Омский городской Совет пройдут в единый день голосования 10 сентября.

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