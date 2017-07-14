Жуков ответил на заявление Байкова в омскую прокуратуру
Председатель омского регионального отделения партии «Коммунисты России» Владимир Жуков считает, что КПРФ хочет попиариться за счет конкурирующей политической силы.
Председатель омского регионального отделения партии «Коммунисты России» Владимир Жуков считает, что КПРФ хочет попиариться за счет конкурирующей политической силы.
Член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Алексей Байков обратился в прокуратуру с просьбой проверить протокол собрания членов омского регионального отделения партии «Коммунисты России», на котором состоялось выдвижение кандидатов в депутаты Омского городского Совета.
Байков считает, что протокол собрания был сфальсифицирован. Ранее его жалобу отказалась удовлетворить городская избирательная комиссия, утвердившая список «Коммунистов России».
«Я написал ответ на жалобу Алексея Байкова в горизбирком. Он вправе обратиться в прокуратуру. Жалко, что у нас не работает законодательство о клевете и лжедоносах. У меня нет времени судиться с этими чудаками. У нас все четко и по закону.
Выборы в Омский городской Совет пройдут в единый день голосования 10 сентября.