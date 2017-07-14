Жуков ответил на заявление Байкова в омскую прокуратуру

«Я написал ответ на жалобу Алексея Байкова в горизбирком. Он вправе обратиться в прокуратуру. Жалко, что у нас не работает законодательство о клевете и лжедоносах. У меня нет времени судиться с этими чудаками. У нас все четко и по закону. По-другому просто не можем работать. Думаю, что в КПРФ боятся нашей партии. Правильно опасаются, потому что на смену этим бездельникам идем мы», — заявил в разговоре с «СуперОмском» лидер омских «Коммунистов России» Владимир Жуков.