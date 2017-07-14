Порошенко рассказал, как планирует вернуть Донбасс

Источник: УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что планирует вернуть Донбасс политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил во время визита в Тернополь, сообщил пресс-секретарь Порошенко Вячеслав Цеголко в Twitter.

При этом Порошенко все же подчеркнул необходимость сильной армии.

«Донбасс мы вернем политико-дипломатическим путем. Но мы должны иметь сильную армию», — процитировал Цеголко главу государства.

Как сообщал УНИАН ранее, по стандартам НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подготовлено 28 полноценных боевых подразделений.