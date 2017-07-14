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14:14 (мск), источник: УНИАН

Порошенко рассказал, как планирует вернуть Донбасс

Порошенко также отметил необходимость сильной армии.

Источник: УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что планирует вернуть Донбасс политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил во время визита в Тернополь, сообщил пресс-секретарь Порошенко Вячеслав Цеголко в Twitter.

При этом Порошенко все же подчеркнул необходимость сильной армии.

«Донбасс мы вернем политико-дипломатическим путем. Но мы должны иметь сильную армию», — процитировал Цеголко главу государства.

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Как сообщал УНИАН ранее, по стандартам НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подготовлено 28 полноценных боевых подразделений.

Также сказано, что в 2017 году по стандартам Нато для Вооруженных сил подготовлено уже 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы — около 1,2 тыс. военнослужащих-инструкторов, из них около 600 — с участием иностранных инструкторов.

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