Порошенко рассказал, как планирует вернуть Донбасс
Порошенко также отметил необходимость сильной армии.
Порошенко также отметил необходимость сильной армии.
Президент Петр Порошенко заявил, что планирует вернуть Донбасс
При этом Порошенко все же подчеркнул необходимость сильной армии.
«Донбасс мы вернем
Как сообщал УНИАН ранее, по стандартам НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подготовлено 28 полноценных боевых подразделений.
Также сказано, что в 2017 году по стандартам Нато для Вооруженных сил подготовлено уже 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы — около 1,2 тыс.