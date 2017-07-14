Аксенов назначил ответственных за сопровождение крупных инвестпроектов

Согласно документу, сопровождение инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 300 млн рублей до 1,2 млрд рублей осуществляет министр экономического развития РК.

Заместитель председателя Совмина, обеспечивающий реализацию полномочий в сфере инвестиционной деятельности, отвечает за инвестпроекты с объемом инвестиций от 1,2 до 5 млрд рублей.

При этом сопровождение проектов с объемом инвестиций более 5 млрд рублей глава Республики оставил за собой.

Также распоряжением рекомендовано администрациям городов и районов Крыма назначить должностных лиц, ответственных за рассмотрение и сопровождение инвестиционных проектов и инвестиционных соглашений.

Так, за проектами с объемом инвестиций от 300 млн до 1,2 млрд рублей рекомендовано закрепить начальника управления; от 1,2 млрд до 5 млрд рублей — замглавы администрации; более 5 млрд рублей — главу администрации.