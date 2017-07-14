Додон: Белорусы смогли сохранить все лучшее, что было в СССР
В завершении своего официального визита в Беларусь президент Республики Молдова Игорь Додон побывал на племенной ферме.
В завершении своего официального визита в Беларусь президент Республики Молдова Игорь Додон побывал на племенной ферме.
Президент отметил высокий уровень автоматизации работы фермы.
— Роботы кормят коров, роботы доят. Везде чисто. Максимальный удой коров, рекорд — 60 литров в день. Молодцы наши друзья белорусы: смогли сохранить все лучшее что было в СССР и пошли дальше европейцев во многих отраслях, — прокомментировал достижения Белоруссии президент.
В то же время Додон с сожалением описал ситуацию в Молдове, где в лихие 90-е уничтожили практически все, и промышленность и сельское хозяйство.
Президент утверждает, что многое в республике нужно восстанавливать, но он уверен в положительных результатах.