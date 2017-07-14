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14:43 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Белорусы смогли сохранить все лучшее, что было в СССР

В завершении своего официального визита в Беларусь президент Республики Молдова Игорь Додон побывал на племенной ферме.

Источник: Actualitati.md

Президент отметил высокий уровень автоматизации работы фермы.

— Роботы кормят коров, роботы доят. Везде чисто. Максимальный удой коров, рекорд — 60 литров в день. Молодцы наши друзья белорусы: смогли сохранить все лучшее что было в СССР и пошли дальше европейцев во многих отраслях, — прокомментировал достижения Белоруссии президент.

В то же время Додон с сожалением описал ситуацию в Молдове, где в лихие 90-е уничтожили практически все, и промышленность и сельское хозяйство.

Президент утверждает, что многое в республике нужно восстанавливать, но он уверен в положительных результатах.

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